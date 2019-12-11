Милованов опублікував суми своєї зарплати в міністерстві
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов опублікував дані про нарахування йому заробітної плати від міністерства 93 122 грн за три місяці.
Джерело: Facebook-сторінка Милованова
Пряма мова Милованова: "Всі виплати – зарплати та премії, які я отримав за 3 місяці роботи в Міністерстві. На фото. 93122 грн в цілому, що складає 31041 грн на місяць".
"Моя позиція 1. Я хочу отримувати таку саму зарплату як і всі інші міністри. Не більше і не менше. 2. Зарплати мають бути такими, щоб чесна і висококваліфікована людина погодилась за неї працювати".
Деталі: Згідно із оприлюдненими Миловановим даними від міністерства він отримав:
13 вересня – 5790 грн
27 вересня – 6392 грн
11 жовтня 6400 грн
31 жовтня 8235 грн
11 листопада 36 365 грн
15 листопада 14 080 грн
5 грудня 13 869 грн
Що цьому передувало: Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Милованову за листопад було запропоновано нарахувати премію в розмірі 1630% або 236 тисяч гривень. Видання також опублікувало начебто документ про погодження такого розміру премії.
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