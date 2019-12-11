Милованов опублікував суми своєї зарплати в міністерстві

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов опублікував дані про нарахування йому заробітної плати від міністерства 93 122 грн за три місяці.

Джерело: Facebook-сторінка Милованова

Пряма мова Милованова: "Всі виплати – зарплати та премії, які я отримав за 3 місяці роботи в Міністерстві. На фото. 93122 грн в цілому, що складає 31041 грн на місяць".

"Моя позиція 1. Я хочу отримувати таку саму зарплату як і всі інші міністри. Не більше і не менше. 2. Зарплати мають бути такими, щоб чесна і висококваліфікована людина погодилась за неї працювати".

Деталі: Згідно із оприлюдненими Миловановим даними від міністерства він отримав:

13 вересня – 5790 грн

27 вересня – 6392 грн

11 жовтня 6400 грн

31 жовтня 8235 грн

11 листопада 36 365 грн

15 листопада 14 080 грн

5 грудня 13 869 грн

Що цьому передувало: Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Милованову за листопад було запропоновано нарахувати премію в розмірі 1630% або 236 тисяч гривень. Видання також опублікувало начебто документ про погодження такого розміру премії.

Українська правда