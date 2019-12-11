Фінляндія та Естонія запускають свій газопровід і відмовляються від "Газпрому"

Сьогодні на урочистих церемоніях, що проходили одночасно в Палдіскі і Гельсінкі, відкрили естонсько-фінський спільний газопровід Balticconnector.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Газове сполучення відкрили президент Естонії Керсті Кальюлайд і президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Довжина підводної частини Balticconnector від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.

Газ транспортуватимуть між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат. Після завершення роботи над газовими конекторами між Литвою і Польщею місцевий газовий ринок більше не буде залежати від поставок російського "Газпрому".

"Коли ми почали відкривати ринок, ціна на газ становила 40 євро, і ми платили Газпрому приблизно на 10 євро вище рівня цін в Західній Європі. Сьогодні ціна на газ становить близько 15 євро, і ми можемо купити газ за тією ж ціною, що і в Західній Європі. І саме тому ми розробили газовий ринок та інфраструктуру - щоб створити регіональний газовий ринок, відкритий для конкуренції з багатьма гравцями ринку", - пояснив голова правління естонської компанії Elering Таамі Вескімягі.

Загальна вартість проєкт з урахуванням робіт з укріплення газопроводу між Естонією і Латвією складає близько 300 млн євро, з них понад 200 млн євро в проєкт вкладає ЄС.

Європейська правда