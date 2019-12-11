Знищення конфіскованого підакцизного товару будуть фільмувати — Мін’юст

Кабінет міністрів схвалив постанову згідно якої конфісковані підакцизні товари (алкоголь, тютюнові вироби) будуть знищуватися підприємствами, відібраними згідно законодавству, а саме знищення має бути зафіксовано на відео.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"У зв’язку з непрозорим порядком знищення конфіскованих підакцизних товарів такі товари потрапляли на ринок повторно. Це наражало на небезпеку споживачів та призводило до недоотримання доходів до державного бюджету.

Відтепер такі товари знищуватимуться підприємствами, що відібрані відповідно до Закону "Про публічні закупівлі", крім невеликих за обсягом партій, які можуть знищуватися відповідними комісіями самостійно. Водночас представникам бізнесу надається право бути присутніми при знищенні цих товарів", – повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Ще одна новація – це запровадження відеозйомки процесу знищення конфіскату. Аналіз матеріалів відеофіксації дозволить виявляти ознаки порушень з боку посадових осіб, а також представників організацій, що здійснюють знищення конфіскованих підакцизних товарів.

Також постановою передбачається, що обладнання та інші предмети, які були використані для незаконного виготовлення підакцизних товарів (крім обладнання для промислового виробництва спирту етилового та алкогольних напоїв), підлягають знищенню.

Натомість обладнання для промислового виробництва спирту етилового та алкогольних напоїв будуть передані на реалізацію.

Економічна правда