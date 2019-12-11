Фонд держмайна провів ротацію в наглядовій раді ОПЗ

Фонд державного майна провів ротацію членів наглядової ради Одеського припортового заводу та призначив заступника голови Фонду Сергія Ігнатовського головою наглядової ради.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

"Нова наглядова рада разом з менеджментом ОПЗ провела переговори з постачальником газу, у ході яких сторони досягли значно кращих умов для заводу за поточним контрактом", - йдеться у повідомленні.

"Контракт із постачальником газу забезпечить стабільну роботу містоутворюючого підприємства, що дозволить підвищити зацікавленість інвесторів міжнародних ринків. Безперервне функціонування заводу також забезпечує робочі місця та своєчасну заробітну плату працівникам", – зазначив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

За результатами переговорів прийняли рішення, що ОПЗ буде самостійно продавати 5 тисяч тонн карбаміду, завдяки чому завод зможе отримати додаткові кошти на технічне переоснащення не менше 3-5 млн грн щомісяця.

Нагадаємо:

Раніше у Фонді держмайна заявили, що очікувана дата продажу Одеського припортового заводу - кінець 2020 року.

Економічна правда