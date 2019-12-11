ЄС продовжить економічні санкції проти РФ на пів року – ЗМІ

Євросоюз продовжить секторальні санкції проти Росії на ще пів року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Очікується, що завтра на саміті ЄС буде ухвалене рішення про продовження санкцій проти Росії на 6 місяців", - написав він з посиланням на представника ЄС.

Як повідомлялося, лідери ЄС на саміті в Брюсселі 12 грудня заслухають доповідь щодо ситуації з виконанням Мінських угод.

Традиційно кожні пів року канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон доповідають лідерам ЄС про перебіг виконання Мінських угод, з якими пов'язані економічні санкції проти Росії.

Засідання Європейської ради відбудеться 12-13 грудня.

Востаннє ЄС продовжував економічні санкції проти Росії влітку до 31 січня 2020 року.

Європейська правда