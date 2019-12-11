Укравтодор буде збирати скарги водіїв через додаток

Укравтодор розпочав співпрацю з навігаційною системою Waze, яка дозволяє збирати дані водіїв про стан дорожнього покриття, аварії чи погодні умови онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодор

Відтепер всі скарги на автошляхи від користувачів програми збираються в єдину базу, яка доступна для дорожньої служби в режимі реального часу.

Таким чином відомство зможе зібрати максимально повну інформацію про стан покриття по всій країні. А також оперативно отримувати повідомлення про ожеледицю чи обмеження в русі через аварії і реагувати на них.

Вся інформація подається з точними GPS-координатами, а також з фотографіями та коментарями від водіїв, якщо останні їх додали.

Поки система тестується у Львівській та Дніпропетровській областях. Але в подальшому має запрацювати по всій країні.

"Ми зможемо ще оперативніше реагувати на скарги громадян і зосередити нашу увагу в першу чергу на найбільш проблемних ділянках доріг", - вважає голова Укравтодор Олександр Кубраков.

Довідка.

Waze — безкоштовний соціальний, навігаційний застосунок для мобільних пристроїв, що дозволяє відстежувати ситуацію на дорогах в режимі реального часу, прокладати оптимальні маршрути, дізнаватися про розташування радарів швидкості, камер фіксації проїзду на червоне світло, отримувати інформацію та попереджувати інших користувачів про зміну дорожніх умов, перешкоди, поліцію, спілкуватися з іншими користувачами на карті. Карти в Waze створюються самими користувачами (спільнотою редакторів-волонтерів).

В червні 2013 року Google купила Waze за 1,1 млрд доларів

Економічна правда