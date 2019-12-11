Укрексімбанк не зміг обрати нового голову правління

Наглядова рада АТ "Державний експортно-імпортний банк України" прийняла рішення про повторне проведення конкурсного відбору голови правління банку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"6 грудня 2019 року Наглядова рада Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" прийняла вмотивоване рішення про повторне проведення конкурсного відбору голови правління банку, який був оголошений 18 листопада 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Дата початку повторного конкурсу буде оголошена окремо.

Нагадуємо:

Співробітники СБУ 16 листопада 2019 року затримали голову правління Укрексімбанку Олександра Гриценка за дорученням Генеральної прокуратури.

Гриценко очолив державний "Укрексім" у 2014 році. За даними ЕП, банкір є наближеною до колишнього президента Петра Порошенка особою.

Гриценко з червня 2007 року до лютого 2013 року працював вiце-президентом департаменту ринку капiталiв у країнах Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року - на посадi асоцiйованого директора, члена Комiтету з управлiння активами Banque Havilland S.A.

В 2004-2005 роках Гриценко працював на посадi начальника управлiння комерцiйних боргових зобов'язань департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв.

Укрексiмбанк засновано 1992 року. Усi його акцiї належать державi.

Генеральна прокуратура звинувачує голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка в сприянні зняття арештів з депозитів і застав "злочинного оточення екс-президента Віктора Януковича" за виданим банком кредиту на покупку "Українського медіа холдингу".

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Економічна правда