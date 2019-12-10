"Укренерго" через низький попит максимально обмежує імпорт електроенергії

НЕК "Укренерго" на тлі збереження низького попиту на електричну енергію в об'єднаній енергетичній системі максимально обмежує можливості для імпорту ресурсу.

Про це повідомив глава компанії Всеволод Ковальчук, передає Інтерфакс-Україна.

"В об'єднаній енергосистемі у нас триває ситуація зниженого попиту: і через погоду, і через низький рівень промвиробництва. Тому ми практично повністю обмежуємо можливості для імпортерів, вносячи корективи в графіки.

Нічні години - все по нулях, в денні години йде невеликий обсяг імпорту", - сказав він.

Голова "Укренерго" також додав, що з урахуванням поточної ситуації до кінця грудня складно спрогнозувати ймовірність повернення великих обсягів імпорту електричної енергії в ОЕС.

"До кінця грудня дуже важко спрогнозувати, чи будуть значні обсяги імпорту, які ми спостерігали в першій половині жовтня", - сказав Ковальчук.

Згідно з даними ЗМІ, імпорт з Білорусі після припинення 2 грудня відновився в невеликих обсягах 7 грудня. В останні два дні він становить 350 МВт, виключаючи період з півночі до 8 ранку, коли він дорівнює нулю.

Імпорт з Росії, який зупинився 5 грудня як і раніше повністю відсутня.