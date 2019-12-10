НАЗК також зацікавилась "слугою народу" Холодовим, який лобіював тютюнові правки

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова на предмет лобіювання законодавчого нововведення, яке має покращити фінансові умови для тютюнового бізнесу, до якого він та його родина мають стосунок.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У Нацагентстві повідомили, що вони "здійснюють моніторинг і контроль за виконанням вимог законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів 9-го скликання, у тому числі й Андрія Холодова".

У НАЗК також зазначили, що інформацію, викладену у розслідуванні "Схем", "буде проаналізовано в рамках здійснення вказаного моніторингу".



Нагадаємо:



6 грудня Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо нардепа від "Слуги народу" Андрія Холодова з приводу лобіювання їм табачних правок.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" дійшли висновку, що Холодов відстоював свої інтереси, коли лобіював у Верховній Раді правку, що збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном.

Розслідувачі встановили, що "слуга народу" через низку підставних осіб та номінальних власників таки пов’язаний з тютюновим бізнесом. Зокрема, з роздрібною торгівлею цигарками у кіосках, та оптовим постачанням тютюнових виробів у точки продажу.

З’ясувалося, що фірма, на яку записані столичні кіоски, де торгують цигарками, належить кіпрській компанії, яка була заснована у маєтку родини Андрія Холодова на Кіпрі у місті Лімасол.

Пізніше депутат зазначав, що кіпрська компанія, на яку заведений цей бізнес, була продана "іншому власнику" ще в 2018-му, але не зміг сказати, кому саме.