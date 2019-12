Стало відомо, які теми найбільше обговорювали у Twitter у 2019 році

У соціальній мережі Twitter назвали найбільш обговорювані теми у 2019 році - найчастіше користувачі обговорювали серіал "Гра престолів" та ретвітили фото курячого яйця.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Твітом, який зібрав найбільше ретвітів в усьому світі, стало зображення яйця. Це фото також визнали найпопулярнішим у 2019 році в Instagram.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)



We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI