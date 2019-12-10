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Стало відомо, які теми найбільше обговорювали у Twitter у 2019 році

Вівторок, 10 грудня 2019, 17:43

У соціальній мережі Twitter назвали найбільш обговорювані теми у 2019 році - найчастіше користувачі обговорювали серіал "Гра престолів" та ретвітили фото курячого яйця.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Твітом, який зібрав найбільше ретвітів в усьому світі, стало зображення яйця. Це фото також визнали найпопулярнішим у 2019 році в Instagram.

Найбільш обговорюваними телешоу в цьому році стали "Гра престолів", "Дуже дивні справи" та "Сімпсони".

Найбільш обговорювані фільми - "Месники. Завершення", "Історія іграшок 4" та "Джокер". 

 

Найбільш обговорювані спортивні команди - футбольні клуби "Барселона", "Реал Мадрид" (Іспанія) та "Манчестер Юнайтед" (Англія).

Найбільш обговорювані спортсменки - американська футболістка Меган Рапіно та тенісистки Серена Вільямс (США) і Наомі Осака (Японія).

Найпопулярніші спортсмени - футболісти Неймар (Бразилія), Мессі (Аргентина) та Кріштіану Роналду (Португалія).

Економічна правда

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