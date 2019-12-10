Стало відомо, які теми найбільше обговорювали у Twitter у 2019 році

У соціальній мережі Twitter назвали найбільш обговорювані теми у 2019 році - найчастіше користувачі обговорювали серіал "Гра престолів" та ретвітили фото курячого яйця.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Твітом, який зібрав найбільше ретвітів в усьому світі, стало зображення яйця. Це фото також визнали найпопулярнішим у 2019 році в Instagram.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)



We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI — World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019

Найбільш обговорюваними телешоу в цьому році стали "Гра престолів", "Дуже дивні справи" та "Сімпсони".

Найбільш обговорювані фільми - "Месники. Завершення", "Історія іграшок 4" та "Джокер".

Найбільш обговорювані спортивні команди - футбольні клуби "Барселона", "Реал Мадрид" (Іспанія) та "Манчестер Юнайтед" (Англія).

Найбільш обговорювані спортсменки - американська футболістка Меган Рапіно та тенісистки Серена Вільямс (США) і Наомі Осака (Японія).

Найпопулярніші спортсмени - футболісти Неймар (Бразилія), Мессі (Аргентина) та Кріштіану Роналду (Португалія).

Економічна правда