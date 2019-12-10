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У листопаді пасажиропотік у "Борисполі" виріс на 14,4%

Вівторок, 10 грудня 2019, 16:20

У листопаді 2019 року аеоропорт "Бориспіль" обслужив 1,137 мільйона пасажирів - це на 14,4% більше, ніж у листопаді 2018 року.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на пресслужбу підприємства.

Зазначається, що міжнародними рейсами скористались 1,45 млн пасажирів (+14,3%), внутрішніми - 92 тисячі (+16%).

За 11 місяців 2019 року загальний пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" зріс на 21,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 14 млн 206,6 тисяч осіб.

Нагадаємо:

Аеропорт "Бориспіль" за підсумками 3 кварталу та вересня 2019 року посів 2 місце у рейтингу Міжнародної ради аеропортів ACI Europe за динамікою приросту пасажиропотоку серед аеропортів на 10-25 мільйонів пасажирів на рік.

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Економічна правда
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