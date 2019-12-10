Лінія магазинів EVA інвестувала в розвиток мережі близько 400 мільйонів

У 2019 компанія "РУШ", якій належить мережа магазинів EVA, інвестувала близько 400 мільйонів гривень в розвиток і розширення своєї мережі, половина інвестицій була спрямована на розвиток роздрібної мережі.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Іншу половину склали витрати на розвиток логістики і e-commerce.

Повідомляється, що у 2020 році основним напрямком інвестування буде розвиток інформаційних технологій.

"Для порівняння, за 2016-2018 загальна сума інвестицій склала 800 млн грн. Впевнено можу сказати, що основним напрямком інвестування в 2020 році буде розвиток інформаційних технологій, e-commerce і логістики", - каже директорка мережі EVA Ольга Шевченко

.У планах мережі розширитися до 970 магазинів до кінця поточного року і відкрити 180 магазинів протягом наступного. Як повідомляється, нові магазини будуть зосереджені в західних регіонах України.

У 2020 році лінія магазинів EVA також планує запустити власну службу кур'єрської доставки. Першим містом, де з'явиться служба, буде Київ.

За її словами, концепція доставки EVA відрізнятиметься від Glovo або Uber.

Товар буде доставлятися безпосередньо зі складу, а не з магазинів.

"На сайті асортимент товарів набагато ширше, ніж у магазинах, - рази в три. Магазини у нас невеликі, тому ми не маємо можливості представити весь асортимент, який можемо запропонувати. Тому товар збирається тільки з складу", - говорить топ-менеджерка.

Довідка.

Лінія магазинів EVA - найбільша національна мережа магазинів краси та здоров'я, що пропонує широкий асортимент товарів декоративної косметики, товари для догляду за обличчям і тілом, біжутерію, аксесуари, побутові товари, а також товари для догляду за дітьми.

За 17 років компанія виросла до кількості 900 магазинів по всій території України, представила більш ніж 30 000 асортиментних позицій, а також початку 37 власних торгових марок. Зараз штат співробітників мережі налічує більше 11 000 чоловік.

Економічна правда