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Нефьодов розповів, скільки керівників центрального апарату звільнили під час перезапуску митниці

Вівторок, 10 грудня 2019, 15:14

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що під час запуску нової митниці звільнили 80% керівників центрального апарату.

Про це він сказав під час презентації нової митниці 10 грудня, передає hromadske.

"У центральному апараті ми змінили близько 80% всього керівного складу. Це не тільки заступники та директори департаментів, але і більшість керівників середньої й нижньої ланки", - розповів Нефьодов.

За його словами, звільнили загалом близько 500 старих одіозних керівників. 

Нагадаємо:

8 грудня оновлена митна служба, яка прийшла на заміну Державної фіскальної служби, офіційно розпочала свою роботу.

Із державного бюджету-2020 на вдосконалення інфраструктури митниці виділили 480 мільйонів гривень - гроші витратять на нові пункти пропуску і встановлення обладнання.

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Економічна правда
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