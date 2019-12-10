Нефьодов розповів, скільки керівників центрального апарату звільнили під час перезапуску митниці
Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що під час запуску нової митниці звільнили 80% керівників центрального апарату.
Про це він сказав під час презентації нової митниці 10 грудня, передає hromadske.
"У центральному апараті ми змінили близько 80% всього керівного складу. Це не тільки заступники та директори департаментів, але і більшість керівників середньої й нижньої ланки", - розповів Нефьодов.
За його словами, звільнили загалом близько 500 старих одіозних керівників.
Нагадаємо:
8 грудня оновлена митна служба, яка прийшла на заміну Державної фіскальної служби, офіційно розпочала свою роботу.
Із державного бюджету-2020 на вдосконалення інфраструктури митниці виділили 480 мільйонів гривень - гроші витратять на нові пункти пропуску і встановлення обладнання.
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