Нефьодов розповів, скільки керівників центрального апарату звільнили під час перезапуску митниці

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що під час запуску нової митниці звільнили 80% керівників центрального апарату.

Про це він сказав під час презентації нової митниці 10 грудня, передає hromadske.

"У центральному апараті ми змінили близько 80% всього керівного складу. Це не тільки заступники та директори департаментів, але і більшість керівників середньої й нижньої ланки", - розповів Нефьодов.