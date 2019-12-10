Милованов розповів, що потрібно для "зарплат як у Польщі"

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що реальні зарплати в Україні здатні за сім років наздогнати польські.

Джерело: Facebook-сторінка Милованова

"Україна серйозно відстає від Польщі, проте! Динаміка реальної (тобто, з врахуванням зростання цін) середньої зарплати (по всіх галузях) в нас випереджає динаміку зростання середьної реальної зарплати в Польщі у декілька разів. Наздоганяти ще довго, але зробити це можливо.

Наприклад, якщо наші зарплати будуть зростати в реальному вимірі на 20% швидше ніж в Польщі, то нам потрібно 7 років щоб наздогнати зарплати сусідів.

Ось простий розрахунок - сьогодні зарплата в Польщі приблизно в 3,5 рази більша. Якщо ми наздоганяємо зарплату в Польщі на 20% в рік, то за 7 років ми збільшимо свою зарплату у відносному вимірі до зарплати в Польщі в 3,58 разів. Тобто, зрівняємо зарплати".

Передісторія:

Милованов вважає, що Україні необхідна співпраця з Міжнародним валютним фондом, зокрема через ризик економічної кризи та збільшення довіри до української економіки з боку інвесторів.

Середня зарплата в Україні перевищила докризовий липневий показник і наблизилася до історично рекордної позначки, яка була в грудні 2013 року, проте як і раніше залишається нижче, ніж у половині країн СНД.

Українська правда