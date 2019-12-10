СЕТАМ продав активів Приватбанку на 200 мільйонів

На онлайн-аукціоні OpenMarket продали різіні об'єкти нерухомості Приватбанку на загальну суму понад 200 мільйонів гривень.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба ДП "СЕТАМ".

Зазначається, що серед топ-5 найдорожчих реалізованих лотів - нафтобази в Коростені (21,8 млн грн), Житомирі (15,3 млн грн) та Броварах (14 млн грн), а також - нежитлове приміщення в Черкасах (8,5 млн грн) та квартира в Дніпрі (7,4 млн грн).

"Приватбанк є першим за сумою додатково зароблених грошей серед тих банків, які продають активи на OpenMarket. Це говорить про привабливість лотів, виставлених банком, та ціну на них. Особливо велику цікавість серед покупців викликали аукціони з продажу нафтобаз", - заявив гендиректор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

Повідомляється, що договір між СЕТАМ і Приватбанком був підписаний у 2017 році.

Економічна правда