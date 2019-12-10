Нацбанк змінив правила випуску та користування платіжними картками

Національний банк вдосконалив порядок здійснення банками емісії платіжних карток та операцій з їхнім використанням.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Оновлений порядок ураховує сучасні тенденції на фінансовому ринку та міжнародну практику здійснення розрахунків із використанням електронних платіжних засобів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, НБУ: унормував порядок використання користувачем платіжного застосунку та діяльність інформаційно-технічного посередника, передбачив право фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовувати корпоративну платіжну картку.

Також Нацбанк передбачив право емітувати до рахунка, відкритого на ім'я фізичної особи, визнаної судом недієздатною, електронний платіжний засіб на ім’я законного представника цієї фізичної особи.

Крім цього, регулятор надав право банку передавати користувачу платіжну картку через свого агента, якому надано право здійснювати ідентифікацію/верифікацію клієнтів.

Також НБУ визначив обов’язок банку передбачати порядок видачі/передачі електронного платіжного засобу користувачу в договорі з клієнтом.