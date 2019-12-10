Переговори по транзиту газу продовжаться у двосторонньому форматі – "Газпром"

Переговори про транзит російського газу до Європи через українську ГТС проводяться у тристоронньому форматі з 2018 року. Посередником між Україною та РФ на переговорах є Єврокомісія як представник споживачів російського газу, який постачають через Україну.

Читайте також: На порозі газової війни: що буде, якщо не вдасться підписати транзит з "Газпромом"

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

