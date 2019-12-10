Нефьодов розповів, скільки витратять на інфраструктуру митниці у 2020 році

Із державного бюджету-2020 на вдосконалення інфраструктури митниці виділили 480 мільйонів гривень - гроші витратять на нові пункти пропуску і встановлення обладнання.

Про це заявив голова Державної митної слуужби Максим Нефьодов, передає hromadske.

"Ми працюємо зараз у межах старого бюджету, а вже у новому бюджеті на інфраструктуру закладено близько 480 мільйонів гривень.

Це ті кошти, що будуть витрачені на реконструкцію і добудову 12 пунктів пропусків, на введення у експлуатацію сканерів, на закупку 15 ваг, де їх не вистачає", - розповів Нефьодов.

За його словами, успішна реформа відбудеться лише за умови, що працівники на митниці отримуватимуть ринкові зарплати, та зміниться сервіс.

Крім цього, у межах оновлення ДМС понад півтисячі працівників не переведуть до нової структури - їх звільнять. Конкурси на посади до оновленої митниці розпочинаються з кінця грудня.