Нефьодов розповів, скільки витратять на інфраструктуру митниці у 2020 році
Із державного бюджету-2020 на вдосконалення інфраструктури митниці виділили 480 мільйонів гривень - гроші витратять на нові пункти пропуску і встановлення обладнання.
Про це заявив голова Державної митної слуужби Максим Нефьодов, передає hromadske.
"Ми працюємо зараз у межах старого бюджету, а вже у новому бюджеті на інфраструктуру закладено близько 480 мільйонів гривень.
Це ті кошти, що будуть витрачені на реконструкцію і добудову 12 пунктів пропусків, на введення у експлуатацію сканерів, на закупку 15 ваг, де їх не вистачає", - розповів Нефьодов.
За його словами, успішна реформа відбудеться лише за умови, що працівники на митниці отримуватимуть ринкові зарплати, та зміниться сервіс.
Крім цього, у межах оновлення ДМС понад півтисячі працівників не переведуть до нової структури - їх звільнять. Конкурси на посади до оновленої митниці розпочинаються з кінця грудня.
"Дуже важливий фактор, який нам треба враховувати - це те, що нам треба повністю перенабирати персонал. Це не означає, що будуть звільнені абсолютно всі.
На митниці працює велика кількість чесних та професійних людей, але звичайно, що дуже хотілося, аби всі вони пройшли переатестацію з точки зору професійності, а також етики та доброчесності", - додав керівник Митної служби.
Нагадаємо:
8 грудня оновлена митна служба, яка прийшла на заміну Державної фіскальної служби, офіційно розпочала свою роботу.
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