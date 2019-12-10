Мінцифри шукає 15 стартапів для поїздки в Кремнієву долину
Міністерство цифрової трансформації оголосило конкурс - 15 найкращих технологічних стартапів будуть представляти Україну на 10-й глобальній конференції підприємців та інвесторів "Startup Grind Global 2020" у Кремнієвій долині.
Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.
Конкурс проводять спільно зі Startup Grind Kyiv за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України".
Зазначається, що переможці конкурсу отримають квиток на участь у конференції, виставковий стенд, промо участі у конференції та pr-підтримку організаторів, покриття фінансових витрат на логістику.
"Більш ніж 125 країн світу відбирають 300 кращих серед кращих стартапів, які презентують свій продукт від 9 по 12 лютого на Startup Grind Global 2020 – заході, який відвідають щонайменше 10 тисяч людей. Презентація відбуватиметься на 10 сценах у серці світової стартап-екосистеми та венчурних інвестфондів, у Кремнієвій долині", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри додають, що вперше Україну на світовій стартап-арені представить настільки масштабна національна делегація.
"Стати учасниками можуть зрілі стартапи, які побудували продукт, знають, що таке прибуток, не з чуток, готові до масштабування. Для участі у конкурсі стартапам потрібно заповнити онлайн анкету до 12:00 16 грудня 2019 року", - заявили у прес-офісі.
Від Міністерства цифрової трансформації до журі конкурсу входять заступник міністра з питань розвитку ІТ-галузі Олександр Борняков та радник міністра Максим Слободянюк.
Економічна правда
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