Україна буде домовлятися про транзит газу далі, можливо з "газовою війною" – Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що переговори про продовження транзиту російського газу через ГТС України продовжаться, при цьому він не виключив варіант "газової війни".

Про це він написав у Facebook, коментуючи підсумки зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

"Не домовилися про контракт, але цього і не мало відбутися в Парижі. Україна буде домовлятися про газ далі, можливо непросто, можливо – з "газовою війною". Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а Північний потік 2 не добудований", - підкреслив він.



"Нам потрібен довгостроковий контракт. Ми зауважили, що борг не подаруємо. Один з варіантів, який розглядаємо — борг можемо прийняти газом", - додав Гончарук.

Знати більше: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

