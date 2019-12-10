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Мінекономіки видало 34 гранти на інновації, найбільший - на генератор диму для військ

Вівторок, 10 грудня 2019, 11:32

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа цьогоріч за результатами тендерів уклала 34 угоди щодо впровадження проектів на загальну суму 12,86 млн грн.

Джерело: Наші гроші

Деталі: Йдеться про лабораторні тестування, патентні дослідження, консультації, розробку бізнес-моделей тощо. Більшість коштів, або 8,27 млн грн. припала на п’ять найбільших підрядників.

 

Корпорація "Науковий парк Київський університет ім. Т. Шевченка" взяла найбільше підрядів на 1,84 млн грн. Друге і третє місця рейтингу зайняли відповідно ГО "Фундація національного розвитку та інновацій" ("NDIFoundation") Ольги Крупської та Марини Авраменко із 1,78 млн грн. і Сумський державний університет із 1,76 млн грн.

Найдорожчими виявились такі десять договорів:

  1. 500 тис грн.– ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр" впровадить проект виробництва компактного обладнання для аерозольного (димового) маскування техніки та військ у видимому та інфрачервоному діапазонах за новою технологією стисненої детонації.
  2. 495 тис грн.– ФОП Фалендиш Ярослав Мирославович впровадить проект виробництва будівельних сонячних панелей з вбудованими фотоелементами та/або колекторами.
  3. 495 тис грн.– ФОП Дегтяр Катерина Сергіївна впровадить проект пристрою для швидкої кількісної діагностики харчових токсинів BІOsens Myco.
  4. 495 тис грн.– ТОВ "36,6" впровадить проект нового лінійного вітрогенератора для децентралізованого виробництва енергії.
  5. 490 тис грн.– ПДНП "ІнтТех" впровадить проект виробництво снарядів (куль "Spider") нелетальної дії до гладко-ствольної вогнепальної зброї.
  6. 490 тис грн.– Науковий парк університету Шевченка впровадить проект керамічної маси для створення радіопрозорих елементів авіаційно-ракетних виробів.
  7. 489 тис грн.– ТОВ "Брендстартер" впровадить проект AZIOT Multisensor – сенсору з годинником і датчиками температури, вологості, атмосферного тиску та кількості СO2 в повітрі. Він видає показники на дисплей і на мобільний телефон або комп’ютер.
  8. 480 тис грн.– Науковий парк університету Шевченка впровадить проект Soil Lines – портативного лазерного аналізатора для визначення хімічного складу ґрунту в польових умовах в режимі реального часу.
  9. 480 тис грн.– Науковий парк університету Шевченка впровадить проект FLUOCAR – унікальної нової технології отримання енергоефективного матеріалу для виробництва акумуляторних батарей, елементів живлення та паливних комірок.
  10. 465 тис грн.– ТОВ "Компанія "Якість гарантовано" впровадить проект ядерної батарейки – радіоізотопного джерела електричної енергії, в якому енергія радіоактивного розпаду радіонуклідного палива перетворюється в електричну.

Крім того, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України отримав 370 тис грн. на впровадження проекту організації виробництва металевої частини корпусу мінометних мін М60, М82 та М120. На сьогодні таке виробництво в Україні відсутнє.

В описі проекту сказано, що існують попередні домовленості щодо організації виробництва металевої частини мінометних мін у обсязі до 500 тис штук на рік. Проект дозволить забезпечити ЗСУ високоякісними мінометними мінами і продавати останні на експорт.

Українська правда

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