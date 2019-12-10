Мінекономіки видало 34 гранти на інновації, найбільший - на генератор диму для військ

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа цьогоріч за результатами тендерів уклала 34 угоди щодо впровадження проектів на загальну суму 12,86 млн грн.

Джерело: Наші гроші

Деталі: Йдеться про лабораторні тестування, патентні дослідження, консультації, розробку бізнес-моделей тощо. Більшість коштів, або 8,27 млн грн. припала на п’ять найбільших підрядників.

Корпорація "Науковий парк Київський університет ім. Т. Шевченка" взяла найбільше підрядів на 1,84 млн грн. Друге і третє місця рейтингу зайняли відповідно ГО "Фундація національного розвитку та інновацій" ("NDIFoundation") Ольги Крупської та Марини Авраменко із 1,78 млн грн. і Сумський державний університет із 1,76 млн грн.

Найдорожчими виявились такі десять договорів:

Крім того, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України отримав 370 тис грн. на впровадження проекту організації виробництва металевої частини корпусу мінометних мін М60, М82 та М120. На сьогодні таке виробництво в Україні відсутнє.

В описі проекту сказано, що існують попередні домовленості щодо організації виробництва металевої частини мінометних мін у обсязі до 500 тис штук на рік. Проект дозволить забезпечити ЗСУ високоякісними мінометними мінами і продавати останні на експорт.

Українська правда