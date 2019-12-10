Мінекономіки видало 34 гранти на інновації, найбільший - на генератор диму для військ
Державна інноваційна фінансово-кредитна установа цьогоріч за результатами тендерів уклала 34 угоди щодо впровадження проектів на загальну суму 12,86 млн грн.
Джерело: Наші гроші
Деталі: Йдеться про лабораторні тестування, патентні дослідження, консультації, розробку бізнес-моделей тощо. Більшість коштів, або 8,27 млн грн. припала на п’ять найбільших підрядників.
Корпорація "Науковий парк Київський університет ім. Т. Шевченка" взяла найбільше підрядів на 1,84 млн грн. Друге і третє місця рейтингу зайняли відповідно ГО "Фундація національного розвитку та інновацій" ("NDIFoundation") Ольги Крупської та Марини Авраменко із 1,78 млн грн. і Сумський державний університет із 1,76 млн грн.
Найдорожчими виявились такі десять договорів:
- 500 тис грн.– ПП "НВПП "Спаринг-Віст Центр" впровадить проект виробництва компактного обладнання для аерозольного (димового) маскування техніки та військ у видимому та інфрачервоному діапазонах за новою технологією стисненої детонації.
- 495 тис грн.– ФОП Фалендиш Ярослав Мирославович впровадить проект виробництва будівельних сонячних панелей з вбудованими фотоелементами та/або колекторами.
- 495 тис грн.– ФОП Дегтяр Катерина Сергіївна впровадить проект пристрою для швидкої кількісної діагностики харчових токсинів BІOsens Myco.
- 495 тис грн.– ТОВ "36,6" впровадить проект нового лінійного вітрогенератора для децентралізованого виробництва енергії.
- 490 тис грн.– ПДНП "ІнтТех" впровадить проект виробництво снарядів (куль "Spider") нелетальної дії до гладко-ствольної вогнепальної зброї.
- 490 тис грн.– Науковий парк університету Шевченка впровадить проект керамічної маси для створення радіопрозорих елементів авіаційно-ракетних виробів.
- 489 тис грн.– ТОВ "Брендстартер" впровадить проект AZIOT Multisensor – сенсору з годинником і датчиками температури, вологості, атмосферного тиску та кількості СO2 в повітрі. Він видає показники на дисплей і на мобільний телефон або комп’ютер.
- 480 тис грн.– Науковий парк університету Шевченка впровадить проект Soil Lines – портативного лазерного аналізатора для визначення хімічного складу ґрунту в польових умовах в режимі реального часу.
- 480 тис грн.– Науковий парк університету Шевченка впровадить проект FLUOCAR – унікальної нової технології отримання енергоефективного матеріалу для виробництва акумуляторних батарей, елементів живлення та паливних комірок.
- 465 тис грн.– ТОВ "Компанія "Якість гарантовано" впровадить проект ядерної батарейки – радіоізотопного джерела електричної енергії, в якому енергія радіоактивного розпаду радіонуклідного палива перетворюється в електричну.
Крім того, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України отримав 370 тис грн. на впровадження проекту організації виробництва металевої частини корпусу мінометних мін М60, М82 та М120. На сьогодні таке виробництво в Україні відсутнє.
В описі проекту сказано, що існують попередні домовленості щодо організації виробництва металевої частини мінометних мін у обсязі до 500 тис штук на рік. Проект дозволить забезпечити ЗСУ високоякісними мінометними мінами і продавати останні на експорт.
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