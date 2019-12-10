Зеленський каже, що на зустрічі з Путіним "розблокували" питання газу

Президент Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним питання транзиту газу "розблокували".

Джерело: Зеленський на брифінгу чотирьох лідерів після Нормандських переговорів у Парижі.

"Обговорювали питання транзиту газу на двосторонній зустрічі. Але я вперше таке бачу – в житті в мене не така велика практика – коли я кажу "двостороння зустріч", а сиділо з різних сторін від нас по сім людей.

Це питання (про газ – ред.) ми розблокували і вже на рівні радників буде обговорюватися можливість, форма, об’єм, ціна, деталі договору про транзит газу".

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Нагадаємо:

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.



25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу. "Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів. У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Українська правда