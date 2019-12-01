Протестувальники штурмували вугільні шахти на сході Німеччини

Понад 1000 екологічних активістів прорвались через поліцейські лінії та перекрили залізничні колії на трьох великих вугільних шахтах на сході Німеччини. Повідомлялося також про сутички між протестуючими та поліцією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Влада заявила, що понад 1000 людей взяли участь у акціях протесту, спрямованих на шахти Яншвальде та Вельцов-Зюде в штаті Бранденбург, а також шахту "Юнайтед Шлехайн" у штаті Саксонія.

Екологічна група Ende Gelände оцінила кількість протестуючих у 4000.

Активісти заблокували колії поїздів, намагаючись порушити надходження вугілля до електростанцій.

"Ми перебуваємо в критичному моменті - вікно можливостей зупинити кліматичну кризу скоро закривається", - заявив речник Ende Gelände Джонні Паркс.

Група критикувала план дій уряду Німеччини щодо клімату, заявивши, що плани припинення видобутку вугілля до 2038 р. не є адекватними для вирішення поточної кризи.

Шахта Яншвальде вважається однією з найбільш забруднюючих шахт у Європі.

"Ми хочемо сьогодні своїм протестом показати, що цю шахту потрібно закрити", - сказав Паркс.

Як стверджують у владі Бранденбургу, під час демонстрації на шахті Яншвальде виникла сутичка між поліцією та протестуючими. Троє офіцерів отримали незначні травми.

Активісти застосували насильство, щоб прорватися через поліцейську лінію на демонстрації на шахті "Юнайтед Шлехайн", що розташована поблизу міста Лейпциг.

Поліція неодноразово попереджала, що вхід у шахти є надзвичайно небезпечним, додаючи, що влада не бігала за активістами, які входили до шахт у певних районах, з побоювань щодо безпеки офіцерів.