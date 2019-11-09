Всі розділи
Укр / Рус

Пасажиропотік аеропорту "Харків" у жовтні виріс на 70%

Субота, 9 листопада 2019, 15:15

У жовтні 2019 року місячний пасажиропотік міжнародного аеропорту "Харків" становив 140,5 тисяч пасажирів - це на 70% більше у порівнянні з жовтнем 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook.

Зазначається, що за 10 місяців 2019 року послугами аеропорту скористалися 1,1 млн чоловік.

Топ-напрямками стали Шарм-ель-Шейх, Анталія, Стамбул, Київ, Варшава, Краків, Тель-Авів, Відень, Вроцлав і Дортмунд.

Крім цього, у жовтні в аерпорту стартували рейси від SkyUp Airlines за такими напрямками: Прага, Львів, Київ, Тбілісі, а також відновилися рейси в Шарджу.

Також Ryanair запустила рейси в Познань і Вільнюс.

Нагадаємо:

За перші два квартали 2019 року пасажиропотік аеропорту "Харків" виріс на 26%.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

аеропорт Харків авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
АМКУ відкрив справу проти Мінінфраструктури через аеропорт "Бориспіль" 4 листопада 2019, 15:33
Пасажиропотік аеропорту "Львів" у жовтні виріс майже на 45% 1 листопада 2019, 14:16
Криклій пояснив, чому не функціонує аеропорт у Маріуполі 30 жовтня 2019, 13:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!