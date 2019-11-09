Пасажиропотік аеропорту "Харків" у жовтні виріс на 70%

У жовтні 2019 року місячний пасажиропотік міжнародного аеропорту "Харків" становив 140,5 тисяч пасажирів - це на 70% більше у порівнянні з жовтнем 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту у Facebook.

Зазначається, що за 10 місяців 2019 року послугами аеропорту скористалися 1,1 млн чоловік.

Топ-напрямками стали Шарм-ель-Шейх, Анталія, Стамбул, Київ, Варшава, Краків, Тель-Авів, Відень, Вроцлав і Дортмунд.

Крім цього, у жовтні в аерпорту стартували рейси від SkyUp Airlines за такими напрямками: Прага, Львів, Київ, Тбілісі, а також відновилися рейси в Шарджу.

Також Ryanair запустила рейси в Познань і Вільнюс.

Нагадаємо:

За перші два квартали 2019 року пасажиропотік аеропорту "Харків" виріс на 26%.

Економічна правда