Головний фінансист "Нафтогазу" пішов з компанії

Заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Коновець покинув посаду, на якій він відповідав за управління фінансовими ресурсами групи.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"За п'ять років роботи в компанії під його керівництвом впроваджена система внутрішнього контролю і реалізована єдина інвестиційна та облікова політики групи "Нафтогаз". Серед інших його досягнень - впровадження ефективної моделі управління структурою капіталу, зокрема, вихід на зовнішні ринки запозичень, зниження вартості боргового портфеля Нафтогазу і вартості поточних запозичень", - йдеться в прес-релізі.

Прес-служба також повідомляє, що вже визначена кандидатура фінансового директора, який в подальшому буде відповідати за управління фінансовими ресурсами групи, йде процес оформлення з ним трудових відносин.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року Національний банк підтвердив призначення Сергія Коновця на посаду незалежного директора наглядової ради державного "Укрексімбанк".

Нагадуємо:

Про відхід Коновца з посади стало відомо в липні.

За підсумками 2018 року Коновець задекларував дохід в "Нафтогазі" в розмірі 22,7 млн ​​грн.

Коновець працював заступником голови правління "Нафтогазу" з березня 2014 року.

Економічна правда