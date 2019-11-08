У НБУ розповіли, які банки більше не будуть проходити стрес-тестування

Нацбанк буде виключати із переліку банків, які пдлягають стрес-тестуванню, банки, які за підсумками 2018-2019 років успішно пройшли стрес-тест.

Про це заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова на прес-брифінгу, передає Finclub.

"Дивлячись на результати роботи банків, ми будемо виключати з переліку банків, що підлягають стрес-тестуванню, банки, які за підсумками 2019 і 2018 року успішно пройшли стрес-тест.

Тобто ті банки, які останні два роки не потребували докапіталізації за підсумками стрес-тесту, вони стрес-тестуватися в наступному році не будуть", - розповіла Рожкова.

"Банки, які вимагали докапіталізації в 2018-2019 роках або тільки в 2018 році, пройдуть ще один етап стрес-тестування, щоб ми були впевнені, що всі уроки, домашні завдання і вся домашня робота банками реально виконана", - додала вона.

Нагадаємо:

За базовим сценарієм стрес-тестування 11 банків потребують докапіталізації на суму 35 мільярдів гривень, за несприятливим - 18 банків на суму майже 74 млрд гривень.