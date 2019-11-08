Верховний Суд став на бік Ощадбанку у справі повернення боргів групи "Креатив"

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Юрія Давидова за позовом Ощадбанку до Давидова та Максима Березкіна, які виступили поручителями за одним з кредитних договорів між банком та ПрАТ "Креатив".

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Зазначається, що суд залишив у силі рішення Кіровського райсуду від 19.08.2016 та ухвалу Апеляційного суду Кіровоградської області від 20.11.2017, за якими з Березкіна та Давидова стягнуто заборгованість перед Ощадбанком у розмірі 182 млн дол, 12 млн євро та 117 млн грн.

"Загалом на користь банку прийнято 11 рішень про стягнення заборгованості з групи "Креатив" на загальну суму 661 млн дол, майже 27 млн євро та 1162 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Верховна Рада у листопаді 2018 року відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна.

У кінці 2016 року повідомлялося, що державний "Ощадбанк" відсудив у співвласників агрохолдингу "Креатив" Юрія Давидова та Максима Березкіна, 200 мільйонів доларів. Всього Березкін і Давидов винні "Ощадбанку" 300 мільйонів доларів за фіктивними кредитами.

У справі про привласнення коштів "Ощаду" правоохоронці затримували сина Березкіна Максима. Проте згодом суд відпустив його під заставу у 5 мільйонів гривень.

Загалом у справі затримано 10 осіб, яким повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Всі вони вийшли під заставу.

Березкін із сином були засновниками холдингу "Креатив".

Економічна правда