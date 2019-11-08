Всі розділи
Укр / Рус

Верховний Суд став на бік Ощадбанку у справі повернення боргів групи "Креатив"

П'ятниця, 8 листопада 2019, 15:24

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Юрія Давидова за позовом Ощадбанку до Давидова та Максима Березкіна, які виступили поручителями за одним з кредитних договорів між банком та ПрАТ "Креатив".

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Зазначається, що суд залишив у силі рішення Кіровського райсуду від 19.08.2016 та ухвалу Апеляційного суду Кіровоградської області від 20.11.2017, за якими з Березкіна та Давидова стягнуто заборгованість перед Ощадбанком у розмірі 182 млн дол, 12 млн євро та 117 млн грн.

"Загалом на користь банку прийнято 11 рішень про стягнення заборгованості з групи "Креатив" на загальну суму 661 млн дол, майже 27 млн євро та 1162 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Верховна Рада у листопаді 2018 року відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна.

У кінці 2016 року повідомлялося, що державний "Ощадбанк" відсудив у співвласників агрохолдингу "Креатив" Юрія Давидова та Максима Березкіна, 200 мільйонів доларів. Всього Березкін і Давидов винні "Ощадбанку" 300 мільйонів доларів за фіктивними кредитами.

У справі про привласнення коштів "Ощаду" правоохоронці затримували сина Березкіна Максима. Проте згодом суд відпустив його під заставу у 5 мільйонів гривень.

Загалом у справі затримано 10 осіб, яким повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Всі вони вийшли під заставу.

Березкін із сином були засновниками холдингу "Креатив".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ощадбанк суд

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Незалежні наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку будуть сформовані до кінця року — Мінфін 5 листопада 2019, 11:17
Боржники Ощадбанку продадуть на аукціоні заставлений завод 25 жовтня 2019, 16:41
Росія не змогла оскаржити виплату $1,3 мільярда Ощадбанку: рішення Паризького суду 24 жовтня 2019, 18:26
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!