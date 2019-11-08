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Разумков попросив Бундестаг врахувати інтерес України в питанні "Північного потоку-2"

П'ятниця, 8 листопада 2019, 15:10

Спікер ВРУ Дмитро Разумков у п’ятницю провів телефонну розмову з головою Бундестагу Вольфганом Шойбле після того, як німецький парламент уночі взявся розглядати проросійську поправку щодо "Північного потоку-2".

Як пише "Європейська правда", про факт телефонного дзвінка повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Щойно відбулася перша телефонна розмова голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова із президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле (ХДС). В центрі уваги — максимальне врахування німецьким парламентом національних інтересів України у контексті "Північного потоку-2", - повідомив український дипломат у своєму Twitter.

Крім того, телефонні переговори щодо "Північного потоку-2" сьогодні провели міністри енергетики України і Німеччини, додав посол.

За його словами, є "відчуття, що німецька сторона готова враховувати наші інтереси щодо Північного потоку-2".

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю німецький Бундестаг мав розглянути внесений урядом законопроєкт, покликаний створити умови для виведення газогону "Північний потік-2" з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Таким чином це дозволило б прибрати останні перепони для завершення будівництва газопроводу і його запуску в експлуатацію.

Проте голосування зірвала ультраправа "Альтернатива для Німеччини", домігшись підтвердження відсутності кворуму у сесійній залі.  

Про події довкола "Північного потоку-2" в німецькому парламенті читайте у статті: "Газова ніч у Бундестазі: чи вдасться Німеччині врятувати Nord Stream-2".

Європейська правда

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Північний потік

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