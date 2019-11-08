Мін’юст повністю відкрив єдиний реєстр бізнесу

Міністерство юстиції видало наказ, яким передбачено відкриття єдиного реєстру підприємців та компаній у повному обсязі.



Про це повідомляє прес-служба Опендатабот.

Тепер українці зможуть слідкувати за рядом нових параметрів: номером реєстрації ФОП, підписантами, філіями.

"Для відкритих даних в Україні вкрай важливою є публікація номеру реєстрації ФОП, адже цей параметр дозволяє об’єднувати всю інформацію про підприємців в Україні.

Наявність номеру реєстрації ФОП дозволить зробити іншим державним органам новий крок у відкритті даних. Наприклад, ДФС зможе надати інформацію про податкові борги та податковий статус, і при цьому зберегти персональні дані підприємців.

Відтепер Україна має найбільш відкритий реєстр бізнесу в світі", — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Повний реєстр планується викладати в форматі відкритих даних один раз на тиждень.

Нагадаємо:

З 29 жовтня дані щодо відсутності/наявності податкової заборгованості переможця тендеру потраплятимуть в систему Prozzoro за автоматичним запитом.

Українська правда