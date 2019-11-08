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Фонд гарантування продає мегапул збанкрутілих банків за 350 мільйонів доларів

П'ятниця, 8 листопада 2019, 13:02

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у грудні виставить на торги за 351,22 мільйона гривень мегапул, що складається з активів трьох неплатоспроможних банків - "Дельта Банк", "Банк "Фінанси та Кредит" та "Надра".

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

"4 грудня 2019 на майданчику DebtX призначені торги чергового мегапулу початковою ціною 351,22 млн грн, що включає в себе активи, які виставлялися на продаж у складі 1-1,5-мільярдних пулів, та які не були викуплені.

І так само кожен актив попередньо до десятка разів виставлявся на індивідуальні торги. Прострочка за всіма кредитами становить в середньому понад 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чимало активів взагалі не мають застави, у багатьох існують проблеми з заставою, приміром обтяження в рамках кримінального провадження.

Не рідко застава виводилась через схемні операції з цінними паперами або в інший спосіб.

Повідомляється, що пул був сформован за календарним підходом. До його складу входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторська заборгованість.

Нагадаємо, нещодавно фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги комплекс будівель, які перебувають на балансі АТ "Імексбанк".

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Фонд гарантування вкладів

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