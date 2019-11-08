Інвестори вклали в українські держоблігації рекордні 100 мільярдів

Портфель облігацій внутрішньої держпозики у власності іноземних інвесторів на 7 листопада вперше досяг понад 100 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані Нацбанку.

У порівнянні з 6 листопада він збільшився на 1,1 млрд грн. З початку року він виріс в 15,9 разу. Нерезидентам належить 12,5% всіх ОВДП в обігу. Гривневих облігацій вони купили на 98,2 млрд грн.



Нагадаємо:



5 листопада на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 3,14 мільярдів гривень.

У Нацбанку пояснюють значне зміцнення гривні в останні місяці посиленням попиту на ОВДП, в тому числі з боку нерезидентів.



