В переговорах України з МВФ є прогрес

Україна і МВФ досягли певного прогресу в переговорах по новій програмі розширеного фінансування української економіки.

Про це розповів під час брифінгу 7 листопада у Вашингтоні директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс, повідомляє Укрінформ.

"Я можу вам сказати, що досягнуто прогресу в обговоренні фіскальної та грошово-кредитної політики, а також кроків щодо ключових реформ", - зазначив представник фонду.

Повідомляється, що Райс підкреслив важливість незалежності та фінансової стабільності Нацбанку, мінімізації фіскальних витрат в контексті рішень банку, а також зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.

"Як я вже сказав, дискусії тривають. Думаю, тут немає нічого надзвичайного. Ви знаєте, що потрібен час для того, щоби узгодити пакет заходів, який може бути підтриманий програмою МВФ", - пояснив Райс.

Водночас, він підкреслив, що МВФ "безумовно підтримує широку мету більш швидкого, стійкого та всеосяжного зростання" в Україні з метою підвищення рівня життя населення, а також залучення вкрай необхідних інвестицій.

"Ми вважаємо, що Україні потрібно досягти просування в деяких структурних реформах – знову ж таки, покращити врядування та зусилля в боротьбі з корупцією", - підкреслив представник МВФ.

Він також звернув увагу на необхідності зменшення ролі олігархів у країні та водночас на відпрацюванні фіскальної й монетарної політики "для підтримки макростабільності" національної економіки.



Нагадаємо, 5 листопада прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав маніпуляціями інформацію про заморожування програми з МВФ.