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Польський антимонопольний орган оголосить "Газпрому" "найвищий штраф у своїй історії"

Четвер, 7 листопада 2019, 20:24

Польський антимонопольний регулятор UOKIK на пресконференції з приводу свого рішення щодо проєкту "Північний потік-2" у п'ятницю о 12:00 за Києвом оголосить про "найвищий штраф у своїй історії".

Такий анонс відомство зробило в запрошенні для преси, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BiznesAlert.

Антимонопольний орган Польщі у травні 2018 року ініціював антимонопольне розслідування щодо ймовірної змови ПАТ "Газпром" та іноземних інвесторів під час реалізації проєкту "Північний потік-2" (на підставі "створення спільного підприємства без отримання попередньої згоди президента UOKIK").

Відповідно до законодавства Польщі президент UOKIK має право накладати штрафи (до 10% річного обороту відповідної особи) на компанії, які, на його думку, здійснюють концентрацію без отримання згоди UOKIK.

Перед цим UOKiK випустив проти формування консорціуму "Північний потік-2" з огляду на те, що угода могла призвести до обмеження конкуренції.

Як відомо, газопровід будує дочірня компанія "Газпрому" Nord Stream 2 AG, а європейські партнери фінансують проєкт як кредитори. Йдеться про Engie з Швейцарії, а також четверо з Нідерландів: Uniper, OMV, Shell та Wintershall.

Європейська правда

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