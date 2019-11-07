Ще один співробітник Нацбанку погорів на хабарі
Четвер, 7 листопада 2019, 19:09
Правоохронці затримали співробітника Нацбанку при отриманні хабара у 30 тисяч доларів.
Про це повідомляє Finclub з посиланням на джерело у правоохоронних органах. У Нацбанку неофіційно підтвердили факт затримання.
Зазначається, що затримали юрисконсульта за фактом отримання хабара за сприяння у видачі ліцензії.
Розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.
Нагадаємо:
Правоохоронці затримали головного спеціаліста Нацбанку, який за 50 тисяч доларів США обіцяв підприємцю сприяння в одержанні ліцензії на обмін валюти.
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