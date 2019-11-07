Ще один співробітник Нацбанку погорів на хабарі

Правоохронці затримали співробітника Нацбанку при отриманні хабара у 30 тисяч доларів.

Про це повідомляє Finclub з посиланням на джерело у правоохоронних органах. У Нацбанку неофіційно підтвердили факт затримання.

Зазначається, що затримали юрисконсульта за фактом отримання хабара за сприяння у видачі ліцензії.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо:

Правоохоронці затримали головного спеціаліста Нацбанку, який за 50 тисяч доларів США обіцяв підприємцю сприяння в одержанні ліцензії на обмін валюти.