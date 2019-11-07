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Кабмін доручив цілодобово перевіряти вагу вантажівок на Запоріжжі

Четвер, 7 листопада 2019, 16:49

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив Нацполіції та управлінню Укртрансбезпеки у Запорізькій області цілодобово перевіряти вантажівки, які їздять дорогами області та обласного центру.

Це доручення Гончарук дав під час візиту до Запоріжжя 7 листопада, передає прес-служба уряду.

Зокрема, прем’єр доручив місцевій поліції обмежити рух фур по непризначених для цього дорогах, а Укртрансбезпеки спільно з поліцією - забезпечити цілодобове функціонування пунктів вагового контролю.

"Замість того, щоб цілодобово контролювати ситуацію на дорогах, обласне управління Укртрансбезпеки влаштувало відвертий саботаж - там відмовились виходити на роботу вночі. І тепер всі перевантажені фури перевозять грузи вночі, тим самим знищуючи дороги", - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на закінчення будівництва моста в Запоріжжі уряд виділив 1,2 мільярда гривень і пообіцяв здати об’єкт за 2-3 роки.

Економічна правда

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Кабмін Запоріжжя дороги

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