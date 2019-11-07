Кабмін доручив цілодобово перевіряти вагу вантажівок на Запоріжжі

"Замість того, щоб цілодобово контролювати ситуацію на дорогах, обласне управління Укртрансбезпеки влаштувало відвертий саботаж - там відмовились виходити на роботу вночі. І тепер всі перевантажені фури перевозять грузи вночі, тим самим знищуючи дороги", - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на закінчення будівництва моста в Запоріжжі уряд виділив 1,2 мільярда гривень і пообіцяв здати об’єкт за 2-3 роки.



Економічна правда