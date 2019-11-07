ЄБРР може надати 10 мільйонів євро кредиту українському виробнику кормів

Європейський банк реконструкції та розвитку планує наадати українському виробнику кормів для домашніх тварин ТОВ "Кормотех" кредит на 10 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що кредит можуть видати на будівництво заводу з виробництва кормів для домашніх тварин в Литві і розширення потужностей з виробництва кормів в Україні.

"Банк підтримає першу транскордонну інвестицію української компанії, яка полягає в будівництві нового виробничого об'єкта в Литві", - заявили у банку.

У ЄБРР зазначають, що "Кормотех" є одним з трьох найбільших виробників кормів для домашніх тварин в Україні.

Рішення щодо надання кредиту може бути схвалено 11 грудня 2019 року.

"Кормотех" в 2018 році почала будівництво заводу з виробництва кормів в Литві, в планах його запустити в 2019 році. Планові потужності - 5 тис тонн мокрих кормів на рік.