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ЄБРР може надати 10 мільйонів євро кредиту українському виробнику кормів

Четвер, 7 листопада 2019, 15:30

Європейський банк реконструкції та розвитку планує наадати українському виробнику кормів для домашніх тварин ТОВ "Кормотех" кредит на 10 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що кредит можуть видати на будівництво заводу з виробництва кормів для домашніх тварин в Литві і розширення потужностей з виробництва кормів в Україні.

"Банк підтримає першу транскордонну інвестицію української компанії, яка полягає в будівництві нового виробничого об'єкта в Литві", - заявили у банку.

У ЄБРР зазначають, що "Кормотех" є одним з трьох найбільших виробників кормів для домашніх тварин в Україні.

Рішення щодо надання кредиту може бути схвалено 11 грудня 2019 року.

"Кормотех" в 2018 році почала будівництво заводу з виробництва кормів в Литві, в планах його запустити в 2019 році. Планові потужності - 5 тис тонн мокрих кормів на рік.

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ЄБРР кредит

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