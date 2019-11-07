Українці задоволені МАУ більше, ніж закордонними авіакомпаніями - опитування

51,4% опитаних українців позитивно ставляться до української авіакомпанії "МАУ", 40,6% - до угорського лоукостера Wizz Air.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології з 8 по 20 вересня.

Зазначається, що 9,6% респондентів мали досвід купівлі авіаквитків за останні 1,5 року (з них 7,1% купували квитки з міжнародним сполученням, 1,6% – з сполученням в межах України, 0,9% – і з міжнародним сполученням, і з сполученням в межах України).

"Серед тих, хто мав досвід придбання авіаквитків (тобто серед 88 респондентів, які відповіли, що за останні півтора року придбавали авіаквитки), 57,6% стверджують, що для них низькі ціни є найважливішим фактором вибору авіакомпанії. 25,5% говорять про високий рівень обслуговування, 14,8% – про пунктуальність", - йдеться у повідомленні.

"Водночас, при решті однакових характеристик, 39,3% респондентів, які мали досвід придбання авіаквитків, віддали б перевагу іноземним авіалініям, 26,8% – українським авіалініям. Для 27,1% респондентів байдуже, іноземні чи українські авіалінії", - зазначають у КМІС.

Респондентам також ставили питання "Як Ви ставитеся до наступних авіаліній, що діють в Україні?" щодо МАУ, Wizz Air, Ryan Air, SkyUp, Ernest Airlines, Мотор Січ.

Зазначається, що позитивно ставляться до МАУ (51,4%) опитаних українців 19,9% - негативно.

Водночас, авіакомпанія "Мотор Січ" із Запоріжжя українцям подобається значно менше: 19,6% опитаних задоволені її роботою, 14,5% - ні.

Серед іноземних авіакомпаній українці найбільше задоволені діяльністю угорської Wizz Air (40,6% позитивно), найменше - італійської Ernest Airlines (20,2%). Опитування пройшло з 8 по 20 вересня. Методом особистого інтерв'ю опитано 1025 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.