Нефьодов представив проєкт стратегії розвитку інфраструктури митниці

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов представив проєкт стратегії розвитку митниці - протягом 2020 року здійснюватиметься будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 16 пріоритетних пунктів пропуску.

Про це він написав у Facebook.

"Треба реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги і інтегровані системи відеонагляду. І, головне, треба робити це системно - створюючи банк проектів, ранжуючи їх за пріоритетами і будуючи конкретний об‘єкт інфраструктури, а не фарбуючи окремі стіни", - зазначив він.

"Наступного року починаємо 16 об’єктів, з них 3 за міжнародні кошти, 12 хочемо закінчити в 2020, витративши 488 млн.грн., які закладені в проект бюджету, ще 2 в 2021, ще 2 у 2022.

"У 2020 плануємо оснастити 16 пунктів пропуску ваговими комплексами, у майбутньому по 12 пунктам треба створити інтегровані системи відеонагляду (але це недешево)", - додав голова ДМС.

Економічна правда