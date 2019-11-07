Ryanair запустить рейси Харків-Будапешт, раніше ніж анонсували

Найбільший європейський лоукостер - авіакомпанія Ryanair, починаючи з 16 січня 2019 року, буде виконувати рейси за маршрутом Харків-Будапешт.

Про це, як пише ЦТС, проінформували в аеропорту Харків.

Рейси до столиці Угорщини будуть виконуватися по четвергах і неділях, час в дорозі становитиме 2 години 10 хвилин.

Вартість квитків починається від 17,17 євро або 468 гривень в одну сторону без урахування багажу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що авіакомпанія відкриє цей маршрут в літньому розкладі 2020 року.