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Ryanair запустить рейси Харків-Будапешт, раніше ніж анонсували

Четвер, 7 листопада 2019, 12:50
 

Найбільший європейський лоукостер - авіакомпанія Ryanair, починаючи з 16 січня 2019 року, буде виконувати рейси за маршрутом Харків-Будапешт.

Про це, як пише ЦТС, проінформували в аеропорту Харків.

Рейси до столиці Угорщини будуть виконуватися по четвергах і неділях, час в дорозі становитиме 2 години 10 хвилин.

Вартість квитків починається від 17,17 євро або 468 гривень в одну сторону без урахування багажу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що авіакомпанія відкриє цей маршрут в літньому розкладі 2020 року.

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Ryanair

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