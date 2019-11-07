Ryanair запустить рейси Харків-Будапешт, раніше ніж анонсували
Четвер, 7 листопада 2019, 12:50
Найбільший європейський лоукостер - авіакомпанія Ryanair, починаючи з 16 січня 2019 року, буде виконувати рейси за маршрутом Харків-Будапешт.
Про це, як пише ЦТС, проінформували в аеропорту Харків.
Рейси до столиці Угорщини будуть виконуватися по четвергах і неділях, час в дорозі становитиме 2 години 10 хвилин.
Вартість квитків починається від 17,17 євро або 468 гривень в одну сторону без урахування багажу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося що авіакомпанія відкриє цей маршрут в літньому розкладі 2020 року.
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