Зали очікування для військових відкрились у Вінниці та Маріуполі — УЗ

Укрзалізниця відкрила ще два зали очікування для військовослужбовців на залізничних вокзалах Вінниці та Маріуполя.

Про це повідомив очільник УЗ Євген Кравцов у Facebook

"+ ще 2 зали очікування відкрили для військовослужбовців. Тепер на вокзалах Вінниці і Маріуполя.

У столиці, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі екс-депутатські кімнати, а відтепер комфортні зали для українських захисників працюють цілодобово", - пише Кравцов.

Нагадаємо, що такі зали призначені для короткочасного перебування військовослужбовців (учасників ООС) за наявності посвідчення, що засвідчує особу, та проїзного документу на поїзд (крім приміського сполучення).

Економічна правда