Зали очікування для військових відкрились у Вінниці та Маріуполі — УЗ
Укрзалізниця відкрила ще два зали очікування для військовослужбовців на залізничних вокзалах Вінниці та Маріуполя.
Про це повідомив очільник УЗ Євген Кравцов у Facebook
"+ ще 2 зали очікування відкрили для військовослужбовців. Тепер на вокзалах Вінниці і Маріуполя.
У столиці, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі екс-депутатські кімнати, а відтепер комфортні зали для українських захисників працюють цілодобово", - пише Кравцов.
Нагадаємо, що такі зали призначені для короткочасного перебування військовослужбовців (учасників ООС) за наявності посвідчення, що засвідчує особу, та проїзного документу на поїзд (крім приміського сполучення).
Економічна правда
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