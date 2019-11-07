Криклій розповів, на будівництво яких доріг уряд бере кредит
Четвер, 7 листопада 2019, 10:40
Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Кабмін бере кредит у Європейського інвестиційного банку у розмірі 450 мільйонів євро на будівництво об’їзної дороги біля Львова та ремонт траси Київ-Одеса.
Джерело: пост Криклія у Facebook
Деталі: Капітальний ремонт міжнародної ділянки дороги Київ-Одеса буде проведено у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
Кредит розрахований на 15 років. Відсоткова ставка - близько 0,6% річних.
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