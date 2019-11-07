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Криклій розповів, на будівництво яких доріг уряд бере кредит

Четвер, 7 листопада 2019, 10:40

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Кабмін бере кредит у Європейського інвестиційного банку у розмірі 450 мільйонів євро на будівництво об’їзної дороги біля Львова та ремонт траси Київ-Одеса.

Джерело: пост Криклія у Facebook

Деталі: Капітальний ремонт міжнародної ділянки дороги Київ-Одеса буде проведено у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Кредит розрахований на 15 років. Відсоткова ставка - близько 0,6% річних.

Нагадаємо:

Криклій заявив, що уряд планує зробити платним проїзд дорогами України для іноземців

Ольга Гетьманець, УП

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дороги Криклій Мінінфраструктури

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