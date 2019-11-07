Від захоплення до світанку

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У сучасних реаліях для будь-якого власника бізнесу фраза "Ми – нові власники вашого бізнесу" звучить як страшний сон. З усіх засобів масової інформації тільки й чути про успішні або безуспішні спроби незаконного поглинання бізнесу, зміни власника без відома учасників компанії тощо.

Такі дії називають рейдерством, а учасників цих махінацій – рейдерами.

В Україні функціонує від 35 до 50 професійних рейдерських груп. Не гребуючи нічим, вони вдаються до психологічного тиску, шантажу, фальсифікації документів, підкупу владних структур, тим самим створюючи умови для рейдерських атак в різних його проявах.

Рейдерство поділяють на біле, чорне та сіре:

1. Біле передбачає дії рейдера, які не виходять за межі чинного законодавства. Він займається скупкою боргів або акцій компанії, пошуком прогалини в статуті, його дії спрямовані на погіршення її фінансового стану.

2. Сіре тримає баланс між законом і його межами. Цей вид характеризується фальсифікацією документів, корумпуванням державних працівників, нотаріусів і суддів.

3. Чорне рейдерство використовує методи сірого, але переважно вдається до корупційних незаконних і неправосудних рішень, також застосовуючи фізичне насильство.

Нині стерто кордони між ними, оскільки рейдери використовують мікс методів для одержання потрібного результату. Так, за корпоративного рейдерства використовують фальсифікацію документів.

Наприклад, якщо без відома одного із засновників подано заяву на зміну частки в статутному капіталі, статусу компанії або про виведення його зі складу засновників. У такому разі біле межує із сірим.

Методів запобігання рейдерству є небагато, проте дієвим залишається моніторинг змін в своїй компанії. Для цього є спеціальні сервіси, одним з яких є CONTR AGENT. Система допомагає дізнатися потрібну інформацію про будь-яку компанію України в режимі 24/7.

Досьє на компанію формується з даних, отриманих із відкритих джерел і держреєстрів, їх більше 40. Аналізуючи досьє система відображає ризик-фактори, а також точні зв’язки компанії з іншими юридичними особами.

Система дає змогу убезпечити себе від несанкціонованих дій у бік корпоративних прав, а також відстежувати зміни завдяки функції "Моніторинг". Для того аби розпочати моніторинг, в пошуковому рядку потрібно ввести необхідне підприємство або ФОП і натиснути кнопку "Моніторинг".

Користувачі у вигляді email-сповіщень отримують актуальні відомості про реєстраційні зміни, юридичний стан компанії, початок процедури банкрутства, судові рішення.

Зараз для ринку доступний безкоштовний моніторинг бізнесу – до 10 компаній або ФОП і повного перегляду 3 карток. Для цього, досить зареєструватися на платформі , обрати систему CONTR AGENT і провести безкоштовний моніторинг.