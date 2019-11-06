Зеленський прокоментував інтерес інвестора з США до купівлі "Мотор Січі"
Президент Володимир Зеленський прокоментував інтерес американського інвестора Еріка Прінса до української аерокосмічної компанії "Мотор Січ".
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Я теж про це прочитав, причому прочитав уночі. Я ні з ким не зустрічався, я ні з ким це не проговорював, але це питання повинне бути пов’язане з президентом України, тому що "Мотор-Січ" – це стратегічне підприємство, тому я поки нічого не можу додати до цього", – сказав Зеленський.
Нагадуємо:
Ерік Прінс, власник приватної військово-охоронної компанії і неформальний радник президента США Дональда Трампа, обговорює купівлю "Мотор Січ", повідомив американський щоденник The Wall Street Journal, посилаючись на "посадовців, ознайомлених зі справою".
У Службі безпеки України ще 2018 року повідомляли про підозру, що всупереч українському законодавству, "іноземці" здійснили опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій компанії "Мотор Січ" і оформили його на шість офшорних компаній і фізичну особу.
Цією особою виявився керівник Beijing Skyrizon Aviation, китайський мільярдер Ван Цзін.
Попереднього, 2017 року за клопотанням СБУ суд узяв під арешт 41 відсоток акцій "Мотору Січі" – ще тоді з офіційних документів випливало, що згаданий громадянин Китаю володів цією часткою акцій української компанії через підконтрольні йому структури.
У Китаї, в місті Чунцін, вже збудований завод для виробництва продукції за українськими технологіями "Мотор-Січі", але він наразі не працює в очікуванні на завершення оборудки.
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