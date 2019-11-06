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В Чернівецькій області зареєстрували першу регіональну митницю — Нефьодов

Середа, 6 листопада 2019, 15:21

Державна митна служба cтворила та офіційно зареєструвала першу регіональну структурну одиницю — Буковинську митницю.

Про це повідомив очільник митної служби Максим Нефьодов у Facebook.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук засумнівався у ефективності боротьби з контрабандою митною службою саме в Чернівецькій області.

Нагадаємо:

16 жовтня Кабінет міністрів затвердив регіональну структуру Державної митної служби - замість 26 митниць буде 16, а також лишаються окремо лабораторія і кінологічний центр. Пізніше Кабмін затвердив проєкт закону.

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