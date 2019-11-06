Monobank готує нову функцію спільної оплати

Роздрібний мобільний банк monobank готується до запуску нової функції спільної оплати Split bill.

Про це в Facebook написав один з співзасновників банку Олег Гороховський.

"Тепер поділити рахунок з друзями в кафе і ресторанах стане зовсім зручно і весело. Просто обираєте суму, яку хочете розділити з друзями, вибираєте друзів з телефонної книги або друзі трясуть смартфоном, і вони з'являються у вас поруч з контактами для поділу рахунку. Вказуєте, як ділити чек, після чого друзям приходить запит на оплату", - написав Гороховський.

Для цієї функції monobank не застосовуватиме тариф за переказ в рахунок кредитних коштів, а значить, додаткових витрат не виникне, додав він.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в monobank, оплата по чеку проводиться одним з учасників, якому інші учасники переводять гроші в рахунок оплати частини чека.



Нагадаємо:

Monobank - це перший проект Fintech Band, яку запустили Дмитро Дубілет, Олег Гороховський і Михайло Рогальський після того, як пішли з "Приватбанку".