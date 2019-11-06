Всі розділи
Укр / Рус

Фонд гарантування продає офіс "Імексбанку" в Одесі

Середа, 6 листопада 2019, 09:41

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги комплекс будівель, які перебувають на балансі АТ "Імексбанк".

Про це йдеться у пресрелізі фонду.

Зазначається, що на відкриті виставлено комплекс будівель загальною площею 2334,6 м кв. Також на торги виставили 548 одиниць основних засобів (зокрема: телекомунікаційне обладнання, серверне обладнання, оргтехніка, офісні меблі та приладдя, кондиціонери).

Нерухоме майно розташоване в Приморському районі міста Одеса за адресою: проспект Шевченка, будинок 8А.  

Торги відбудуться 8 листопада 2019 року за англійською моделлю аукціону на майданчику ProZorro.Продажі.

Початкова ціна лоту – 113,69 млн грн. Кінцевий термін подання цінових пропозицій: 7 листопада до до 20:00.

Кошти, виручені в результаті аукціону, підуть на погашення кредиторських вимог АТ "Імексбанк".

Нагадаємо:

27 січня 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію у ПАТ "Імексбанк".

27 травня 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації ПАТ "Імексбанк".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Фонд гарантування вкладів Імексбанк Одеса

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Одеський стадіон "Чорноморець" знову спробують продати на аукціоні 28 жовтня 2019, 15:29
Фонд гарантування вкладів проводить аудити всіх великих банків 29 вересня 2019, 10:00
Одеський стадіон "Чорноморець" знову спробують продати на аукціоні 9 вересня 2019, 12:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!