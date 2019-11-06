Фонд гарантування продає офіс "Імексбанку" в Одесі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги комплекс будівель, які перебувають на балансі АТ "Імексбанк".

Про це йдеться у пресрелізі фонду.

Зазначається, що на відкриті виставлено комплекс будівель загальною площею 2334,6 м кв. Також на торги виставили 548 одиниць основних засобів (зокрема: телекомунікаційне обладнання, серверне обладнання, оргтехніка, офісні меблі та приладдя, кондиціонери).

Нерухоме майно розташоване в Приморському районі міста Одеса за адресою: проспект Шевченка, будинок 8А.

Торги відбудуться 8 листопада 2019 року за англійською моделлю аукціону на майданчику ProZorro.Продажі.

Початкова ціна лоту – 113,69 млн грн. Кінцевий термін подання цінових пропозицій: 7 листопада до до 20:00.

Кошти, виручені в результаті аукціону, підуть на погашення кредиторських вимог АТ "Імексбанк".

Нагадаємо:

27 січня 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запровадив тимчасову адміністрацію у ПАТ "Імексбанк".

27 травня 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації ПАТ "Імексбанк".

Економічна правда