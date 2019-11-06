Ціни на нафту знижуються

Ціни на нафту під час азіатських торгів впали на тлі несподіваного високого росту комерційних запасів нафта в США.

Про це повідомляє enkorr.

Вартість бареля січневої нафти Brent станом на 8:45 6 листопада становила 62,56 долара (-0,64%). Барель грудневої нафти WTI торгувався по 56,91 долара (-0,56%). Попередні торги завершилися на рівні 62,96 і 57,23 доларів відповідно.

"Падіння цін на нафту відбулося після того, як Американський інститут нафти повідомив, що комерційні запаси нафти в США виросли на 4,3 млн бар за тиждень, що завершився 1 листопада, і становили 440,5 млн бар. Це майже втричі перевищило прогноз аналітиків про зростання на 1,5 млн бар", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що значне зростання запасів нафти в США затьмарює надії трейдерів на прорив в ході китайсько-американських торгових переговорів.