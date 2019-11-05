Франція вперше встановить квоти на працевлаштування іноземців

Франція вперше встановить квоти на кількість робітників-іммігрантів з-за меж Європейського Союзу.

Про це заявила у вівторок міністр праці Франції Мюріель Пеніко, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Міністр заявила, що ці квоти набудуть чинності наступного літа, додавши, що уряд складе список відповідних професій, які будуть охоплені квотами.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп заявив минулого місяця, що він не проти запровадження квот для мігрантів, що є частиною зусиль його уряду з метою заспокоїти виборців, яких перебирають ультраправі політичні конкуренти.

"Наш пріоритет - допомогти французам повернутися на ринок праці. Також це щоб вітати біженців та дати їм можливість знайти роботу", - сказала Пеніко.

"Якщо все-таки буде потреба, на користь країни та інтересів компаній, ми залучимо людей, які нам потрібні, залежно від їхньої професії та кваліфікації", - додала вона.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон, говорячи в інтерв’ю консервативному правому щотижневику Valeurs Actuelles про проблему незаконної міграції, згадав про українських нелегалів.

Міністерство закордонних справ України запросило посла Франції для надання пояснень з приводу висловлювань Макрона.

Європейська правда