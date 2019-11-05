Всі розділи
Укр / Рус

Мінфін знизив ставки дохідності за ОВДП

Вівторок, 5 листопада 2019, 17:46

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 3,14 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані на сайті Мінфіну.

Зазначається, що найбільша частина залучених коштів надійшла від продажу 4-річних ОВДП - 2,3 млрд грн.

Однорічні ОВДП продали на 521,4 млн грн, тримісячні - на 311,6 млн грн.

Середньозважені ставки прибутковості за розміщеними облігаціями становили: за тримісячними ОВДП - 14,35% (зниження на 100 базисних пунктів); річними - 14% (зниження на 27 базисних пунктів); чотирирічними - 13,3% (востаннє 4-річні папери розміщувались в травні 2019 за ставкою 16%).

Нагадаємо:

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики 29 жовтня Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,6 мільярда гривень, більша частина з яких стали надходження від 2-річних ОВДП - 1,39 млрд.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ОВДП Мінфін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 1,6 міляьрда 29 жовтня 2019, 17:39
Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 3 мільярди 22 жовтня 2019, 19:02
Мінфін провів "скромний" аукціон із продажу облігацій 15 жовтня 2019, 20:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!