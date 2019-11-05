Мінфін знизив ставки дохідності за ОВДП

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 3,14 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані на сайті Мінфіну.

Зазначається, що найбільша частина залучених коштів надійшла від продажу 4-річних ОВДП - 2,3 млрд грн.

Однорічні ОВДП продали на 521,4 млн грн, тримісячні - на 311,6 млн грн.

Середньозважені ставки прибутковості за розміщеними облігаціями становили: за тримісячними ОВДП - 14,35% (зниження на 100 базисних пунктів); річними - 14% (зниження на 27 базисних пунктів); чотирирічними - 13,3% (востаннє 4-річні папери розміщувались в травні 2019 за ставкою 16%).

Нагадаємо:

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики 29 жовтня Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,6 мільярда гривень, більша частина з яких стали надходження від 2-річних ОВДП - 1,39 млрд.

Економічна правда