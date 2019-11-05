Кабмін пропонує виділити додаткові 622 мільйона на шахти, а збиткові - закрити
Вівторок, 5 листопада 2019, 15:59
Кабінет міністрів пропонує збільшити видатки на фінансування державних шахт у 2020 році на 622,8 мільйонів гривень.
Про це йдеться у проєкті держбюджету на 2020 рік, який презентував Кабінет міністрів.
"На 622,8 млн грн збільшено суму на виведення державних вугледобувних підприємств на беззбитковий рівень діяльності шляхом закриття неперспективних збиткових структурних підрозділів державних підприємств", - повідомили у Мінфіні.
Нагадаємо:
Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету-2019, підтримавши пропозицію уряду про виділення 1 мільярда гривень на виплату заробітної плати шахтарям.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua